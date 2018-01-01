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Biz ne yapıyoruz?

Uyguladığımız metodlarla ingilizceyi eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz

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Grup Aktiviteleri

Bir dili öğrenmenin en iyi yollarından biri o dili kullanmaktır, geçek hayata aktarmaktır, bizler bunun için sınıf içinde ve dışında öğrencilerimizle onlarca aktivite yapıyoruz

Sokak Oyunları

Ders aralarında kursumuzun ön ve arkasında bulunan parklarda hepsi birbirinden eğlenceli oyunlar oynuyoruz.

İnteraktif Online Uygulamalar

Derslerimizde teknolojiyi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Kurs bünyesinde bulunan Ipadlerimizle derslerimizi daha interaktif ve eğlenceli hale getiriyoruz

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Öğrenci Takibi

Öğrencilerimize akşamları göndermiş olduğumuz online sınavlar doğrultusunda eksi ve artılarını tespit ederek gerekli durumda gerekli müdahaleleri sağlıyoruz.

Konularla İlgili Şarkılar

Her konumuzun kendine özgü şarkısı bulunmakta, öğrencilerin konuyu daha iyi kavrayabilmesi için etkili onlarca şarkı söylüyoruz.

Ayrıca populer inglizce şarkıları öğreterek öğrencilerin günlük hayatta ingilizceyi kullanmasını da sağlıyoruz.

Velilerle Sürekli İletişim

Öğrenci takip sistemimiz doğrultusunda örencilerin durumları hakkında her hafta düzenli olarak rapor halinde sunulmaktadır. Bu sayede kurum-veli birlikteliği doğrultusunda en doğru adımları atarak öğrencinin başarısını sağlıyoruz

Hakkımızda

2016 Yılı Ocak ayında İngilizce birebir eğitim ve yurtdışı eğitim hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Gelişen ve değişen dünyada, öğrencilerimizin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde konuşmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. ELA ailesi olarak ilkemiz yurtdışı eğitim alanında iyi bir rehber olmak; yurtdışında eğitim almak isteyen bireyleri istekleri doğrultusunda bilinçlendirip bütçesine en uygun ve en kaliteli eğitim kurumlarına yerleştirmektir.

2018 yılı itibariyle hizmete açtığımız Özel Ela Dil Kursu ile İngilizce eğitiminde dünyayı yakından takip edip, gelişen teknolojiye ayak uydurarak öğrencilerimize hizmet sunmaktayız. İngilizceyi sadece sınıf ortamında tutmayıp, sosyal hayata da taşımaktayız. Öğrencilerimizle sürekli İngilizce konuşarak onların sosyal ortamlarda öğrenmelerini sağlamaktayız.

team member
Ahmet T. HASGÜL
Kurucu

ath@eladilaktiviteleri.com
team member
Gülşah HASGÜL
Müdür

gulsah@eladilaktiviteleri.com

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