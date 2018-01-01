Hakkımızda

2016 Yılı Ocak ayında İngilizce birebir eğitim ve yurtdışı eğitim hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Gelişen ve değişen dünyada, öğrencilerimizin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde konuşmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. ELA ailesi olarak ilkemiz yurtdışı eğitim alanında iyi bir rehber olmak; yurtdışında eğitim almak isteyen bireyleri istekleri doğrultusunda bilinçlendirip bütçesine en uygun ve en kaliteli eğitim kurumlarına yerleştirmektir.

2018 yılı itibariyle hizmete açtığımız Özel Ela Dil Kursu ile İngilizce eğitiminde dünyayı yakından takip edip, gelişen teknolojiye ayak uydurarak öğrencilerimize hizmet sunmaktayız. İngilizceyi sadece sınıf ortamında tutmayıp, sosyal hayata da taşımaktayız. Öğrencilerimizle sürekli İngilizce konuşarak onların sosyal ortamlarda öğrenmelerini sağlamaktayız.